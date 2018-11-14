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4 тысячи долларов и 2 тысячи евро украл у сожительницы безработный минчанин

14 ноября 2018 09:53
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Новости Беларуси. Безработный минчанин украл у сожительницы четыре тысячи долларов и две тысячи евро. Мужчина проиграл деньги в казино.  

Как сообщает ГУВД Мингориполкома, жительница Первомайского района обратилась в милицию из-за пропажи денег. Правоохранители выяснили, что подозреваемым является 47-летний гражданин, который ранее был судим за неуплату алиментов.  

Подозреваемый время от времени жил в квартире потерпевшей. Когда женщина была в отъезде, она оставила сожителю ключи и попросила ухаживать за растениями. Мужчина добросовестно поливал цветы, но в один из дней нашёл в квартире деньги.  

Фигурант взял часть средств, съездил в казино и проиграл их все. Затем минчанин вернулся за остальными деньгами, после чего и их потратил в развлекательном заведении.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

Осенью 2018 года в Минске мужчина украл у потерпевшего деньги на операцию. 

Гражданин копил пять лет – подробнее здесь.  

# Кража # происшествия

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