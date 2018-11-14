4 тысячи долларов и 2 тысячи евро украл у сожительницы безработный минчанин

Новости Беларуси. Безработный минчанин украл у сожительницы четыре тысячи долларов и две тысячи евро. Мужчина проиграл деньги в казино.

Как сообщает ГУВД Мингориполкома, жительница Первомайского района обратилась в милицию из-за пропажи денег. Правоохранители выяснили, что подозреваемым является 47-летний гражданин, который ранее был судим за неуплату алиментов.

Подозреваемый время от времени жил в квартире потерпевшей. Когда женщина была в отъезде, она оставила сожителю ключи и попросила ухаживать за растениями. Мужчина добросовестно поливал цветы, но в один из дней нашёл в квартире деньги.

Фигурант взял часть средств, съездил в казино и проиграл их все. Затем минчанин вернулся за остальными деньгами, после чего и их потратил в развлекательном заведении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Осенью 2018 года в Минске мужчина украл у потерпевшего деньги на операцию.