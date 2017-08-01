Без лекарств и мобильного телефона пошла за грибами: в Минской области двое суток искали 84-летнюю бабушку

Новости Беларуси. Пожилую женщину, которая отправилась в лес за грибами, не могли разыскать двое суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 84-летняя жительница деревни Черёмуха – это в Минской области – решила приготовить грибной суп и пошла в лес, несмотря на все уговоры родных. Такая любовь к дарам природы обернулась масштабными поисками.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Чтобы пробираться в таком лесу, как возле деревни Черёмуха, нужно вот прямо от души увлекаться сбором даров природы. И, похоже, это был тот самый случай. 84-летняя Зинаида Александровна отправилась поискать грибов на супчик. Правда, после ее ухода ни про еду, ни про сон родственники уже не могли думать. Нина Александровна с трудом сдерживает слёзы. Говорит, уж сколько раз просила маму не уходить в лес за грибами. Но пожилая женщина от советов молодежи только отмахивалась: всего-то разменяла девятый десяток.

Нина Буткевич, дочь пропавшей:

Я поехала в Минск, а она тихенько мне пообещала, что не пойдет. Потом решила, что пойдет и уже вернется к обеду. Звала, звала, решила, пойду посмотрю, подоены ли козы. Посмотрела – они не доеные. Сначала поиски вели самостоятельно, потом подключили отряд «Ангел». Были потеряны уже сутки, но положение осложнялось еще и тем, что у бабушки не было мобильного телефона. 30 человек с поисковой собакой, егеря, милиция… Зинаиду Александровну нашли на третий день в нескольких километрах от дома. Нашли не просто вовремя – грядущую ночь пожилая женщина могла бы не пережить.

Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Есть критическое время (около 3 суток, как показывает статистика, особенно для людей преклонного возраста) для нахождения в лесном массиве. Если бы ее не нашли, это могло закончиться трагедией. Но Зинаида Александровна оказалась тем еще бойцом. Пока все, отсчитывая минуты, ждали скорую, бабушка, которая уже не могла идти, решила: не помирать, так с музыкой.

Двое суток без еды и воды, ссадины и ушибы. Ее только сегодня выписали из больницы, но у Зинаиды Александровны уже масса планов на вечер: подоить коз, покопаться в огороде. Вот только грибной суп, ради которого бабушка и отправилась в лес, в ее нынешнем графике уже не значится. Ольга Петрашевская:

Вы так любите варить грибной суп? Зинаида Гусоревич, житель деревни Черёмуха (Минская область):

Не так люблю варить, как по лесу походить. Вон дорога идет, я аж в конец леса пошла! Ольга Петрашевская:

Не страшно ночевать в лесу? Зинаида Гусоревич:

Спала.