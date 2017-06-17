Дети, дороги, ДТП – как исключить третье «Д» из этого списка: «Большой город»

Новости Беларуси. Жители «Большого города» дождались лета. У детей – каникулы, появилось больше свободного времени. Когда дети гуляют на улице, большую опасность для них представляют дороги. Что делают в Минске, чтобы максимально обезопасить детей, как избежать ДТП с их участием, и кто в них виноват. Об этом рассказал начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

«Разрабатываются дополнения к ПДД, возможно, будет включён пункт – в учебные периоды двигаться с ближним светом фар»

«Уже даже строятся»: в Минске появятся остановки, защищённые от случайного выезда на них машин

8 пешеходов, 2 велосипедиста и пассажир: при каких обстоятельствах дети попадают в ДТП?

«Сотрудники ГАИ будут выставляться на пешеходные переходы»: как в Минске обеспечат безопасность детей 1 сентября