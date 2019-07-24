В Слониме обнаружили тело убитого 2 года назад мужчины

Новости Беларуси. В Слониме найдено тело убитого мужчины.

По информации Следственного комитета, местная жительница сообщила о пропаже ее 61-летнего брата в ноябре 2017 года.

Местонахождение мужчины не было установлено в ходе проверочных и оперативно-разыскных мероприятий. Через 10 суток с момента подачи заявления о исчезновении человека было возбуждено уголовное дело по п. 2 ст. 167 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.

Было установлено, что мужчина долгое время жил с семьей за пределами страны, а в Слоним вернулся один и проживал в доме умерших родителей. Пропавший злоупотреблял спиртными напитками, с сестрой редко общался.

Была проведена проверка выдвинутых версий как не криминального, так и криминального характера исчезновения мужчины.

В июле 2019 года была получена информация о том, что в отношении мужчины могло было быть совершено убийство. Подозреваемым стал 58-летний местный житель, который контактировал с пропавшим. Эта версия была подтверждена – подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что убил мужчину 9 мая 2017 года в его доме в ходе конфликта, который возник в ходе совместного распития алкогольных напитков. Тело убитого он закопал во дворе – оно было обнаружено.

Для установления всех обстоятельств случившегося планируется дополнительный осмотр домостроения и проверка показаний подозреваемого на месте преступления. Осматриваются изъятые следы и вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз. Проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РБ.

Подозреваемый задержан. Мужчина не привлекался к уголовной ответственности ранее. Продолжается расследование.

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