В Столбцовском районе при пожаре в собственном доме погибли пожилые супруги

Новости Беларуси. Три пожара зарегистрированы на Минщине в сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Смертельное возгорание случилось в Столбцовском районе.
Новости Беларуси. Три пожара зарегистрированы на Минщине в сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Смертельное возгорание случилось в Столбцовском районе.
В деревне Перетоки загорелся жилой дом. В результате погибли 82-летний хозяин и его 83-летняя жена. Еще один мужчина пострадал. Его госпитализировали. Причина пожара выясняется.
Еще одна жертва огня – на Борисовщине. Пожар возник в деревянном жилом доме в деревне Леонова. Сотрудники МЧС обнаружили в доме тело женщины.