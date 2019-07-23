В Столбцовском районе при пожаре в собственном доме погибли пожилые супруги

Новости Беларуси. Три пожара зарегистрированы на Минщине в сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Смертельное возгорание случилось в Столбцовском районе.

В деревне Перетоки загорелся жилой дом. В результате погибли 82-летний хозяин и его 83-летняя жена. Еще один мужчина пострадал. Его госпитализировали. Причина пожара выясняется.