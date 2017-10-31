Водитель был пьян: что известно об аварии на МКАД, в которой фура сбила участников другого ДТП

Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло на минской кольцевой автодороге этим утром. Водитель фуры не заметил людей на дороге и совершил наезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под колесами оказались автомобилисты, участники другой аварии. В это время они осматривали повреждения своих машин. Фурой управлял 22 летний молодой человек.
Выяснилось, что мужчина был пьян.
Анастасия Забавская, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД:
Установлено, что водитель грузовой автомашины находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское опьянение в его крови показало чуть более 1 промилле алкоголя. Управлением СК по Минску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В результате наезда один водитель скончался на месте. Еще один доставлен в больницу.