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16 населенных пунктов Беларуси остаются без электричества

31 октября 2017 08:16
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Новости Беларуси. Более чем, 100 населенных пунктов оставались без электроснабжения в минувшие сутки из-за сильного ветра. Восстановительные работы ведутся еще в 16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает МЧС Беларуси, чрезвычайных ситуаций из-за непогоды не произошло. Оранжевый уровень опасности объявлен и на 31 октября. Порывы ветра будут достигать 22 метров за секунду. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег, а в ночные часы на дорогах гололедицу.

Ураган «Герварт» продолжил движение на Россию. Мощный циклон обрушился на Калининградскую область. Порывы ветра привели к многочисленным обрывам линий электропередачи. Кроме того, сутки регион поливали нескончаемые дожди. Городские улицы и пригород местами затоплены. С перебоями работает общественный транспорт, аэропорт Храброво. Напомним, ранее «Герварт» пронесся по Германии, Чехии, Австрии и Польше. Жертвами непогоды стали как минимум 6 человек.

# происшествия # Погода в Беларуси

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