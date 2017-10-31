Гражданин Латвии на автомобиле пытался прорываться через белорусскую границу – видеофакт

Новости Беларуси. В пункте пропуска «Григоровщина» предотвращена попытка прорыва через границу. 36-летний гражданин Латвии, чтобы избежать углубленного досмотра своего автомобиля, проигнорировал инструкции сотрудников таможни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водитель сел в машину и нажал на педаль газа. Нарушитель сбил шлагбаум, выехал на встречную полосу и направился в сторону латвийской границы.

Как только автомобиль проехал через средства принудительной остановки, колеса транспортного средства повредились. Благодаря совместным оперативным действиям белорусских и латвийских пограничников, прорыв через границу был предотвращен. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям водителя.