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Пьяный водитель фуры сбил участников ДТП на МКАД: 1 человек погиб

31 октября 2017 08:23
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Новости Беларуси. Один человек погиб, еще один оказался в больнице в результате утреннего ДТП на минской кольцевой автодороге. Выяснилось, что виновник ЧП был пьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фура протаранила людей на МКАД: возбуждено уголовное дело (подробности).

Водитель фуры не заметил людей на дороге. Это были автомобилисты, участники другой аварии. В это время они осматривали повреждения своих машин. Фурой управлял 22-летний молодой человек. Медосвидетельствование показало 1 промилле алкоголя.

# происшествия # Авария в Минске

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