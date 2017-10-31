Пьяный водитель фуры сбил участников ДТП на МКАД: 1 человек погиб

Новости Беларуси. Один человек погиб, еще один оказался в больнице в результате утреннего ДТП на минской кольцевой автодороге. Выяснилось, что виновник ЧП был пьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фура протаранила людей на МКАД: возбуждено уголовное дело (подробности).

Водитель фуры не заметил людей на дороге. Это были автомобилисты, участники другой аварии. В это время они осматривали повреждения своих машин. Фурой управлял 22-летний молодой человек. Медосвидетельствование показало 1 промилле алкоголя.