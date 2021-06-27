Вода до потолка и массовая потеря автономеров. Рассказываем, как дождь превратил Минск в Венецию

Новости Беларуси. Эта неделя принесла нам много новостей, связанных с погодными аномалиями. За рекордной жарой пришли шквалистые ветры и дожди. Жертвой стихии уже стал один человек. Женщина погибла в результате падения дерева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Почему это дерево аварийное не спиливается?» Реакция очевидцев на трагическую смерть женщины под Дзержинском 26 июня отдельные районы Минска превратились в Венецию. На месте работали спасатели, местные власти подсчитывают ущерб и готовятся к новым вызовам природы.

Одни шутили: раз уже в 2021 году на море не удается поехать, так море пришло само. А вот другим не до смеха. Один из минских рынков едва пережил стихию. «Участки дорог обозначены, дежурят наряды ГАИ». Что происходит под Минском, где река Менка разрушила часть моста?

26 июня за один час в Минске выпала треть месячной нормы осадков. Из-за непогоды были подтоплены разные участки дорог по югу и юго-западной части города. Нарушено транспортное сообщение. 70 троллейбусных, автобусных и трамвайных маршрутов. На дорогах образовались пробки, автомобилистам приходилось объезжать подтопления по тротуарам. На некоторых улицах вода поднялась настолько высоко, что проникала внутрь автомобилей. Сотрудники МЧС оповещали о вероятно надвигающейся буре, оттого были с первых минут в мокром эпицентре.

Спасатели эвакуировали на лодках и даже верхом на себе.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Работники МЧС оказывали помощь по буксировке легковых автомобилей, а также автобусов маршрутов общественного транспорта. В результате непогоды был эвакуирован 91 человек, из них 19 детей. На одной из улиц, к примеру, на улице Люцинская, работники МЧС эвакуировали при помощи лодки. Также стоит отметить, что сотрудниками МЧС проводились работы по откачке воды с территории частных домовладений. Также работники МЧС очищали ливневые канализации и люки этих ливневых канализаций от веток и другого мусора, чтобы вода быстрее стекала в сточную канализацию и, собственно, обеспечила возможность общественному транспорту продвигаться быстрее.