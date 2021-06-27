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Вода до потолка и массовая потеря автономеров. Рассказываем, как дождь превратил Минск в Венецию

27 июня 2021 18:22
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Новости Беларуси. Эта неделя принесла нам много новостей, связанных с погодными аномалиями. За рекордной жарой пришли шквалистые ветры и дожди. Жертвой стихии уже стал один человек. Женщина погибла в результате падения дерева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вода до потолка и массовая потеря автономеров. Рассказываем, как дождь превратил Минск в Венецию-1

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26 июня отдельные районы Минска превратились в Венецию. На месте работали спасатели, местные власти подсчитывают ущерб и готовятся к новым вызовам природы.

Вода до потолка и массовая потеря автономеров. Рассказываем, как дождь превратил Минск в Венецию-4

Одни шутили: раз уже в 2021 году на море не удается поехать, так море пришло само. А вот другим не до смеха. Один из минских рынков едва пережил стихию.

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Вода до потолка и массовая потеря автономеров. Рассказываем, как дождь превратил Минск в Венецию-7

26 июня за один час в Минске выпала треть месячной нормы осадков. Из-за непогоды были подтоплены разные участки дорог по югу и юго-западной части города. Нарушено транспортное сообщение. 70 троллейбусных, автобусных и трамвайных маршрутов. На дорогах образовались пробки, автомобилистам приходилось объезжать подтопления по тротуарам. На некоторых улицах вода поднялась настолько высоко, что проникала внутрь автомобилей. Сотрудники МЧС оповещали о вероятно надвигающейся буре, оттого были с первых минут в мокром эпицентре.

Вода до потолка и массовая потеря автономеров. Рассказываем, как дождь превратил Минск в Венецию-10

Спасатели эвакуировали на лодках и даже верхом на себе.

Вода до потолка и массовая потеря автономеров. Рассказываем, как дождь превратил Минск в Венецию-13

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Работники МЧС оказывали помощь по буксировке легковых автомобилей, а также автобусов маршрутов общественного транспорта. В результате непогоды был эвакуирован 91 человек, из них 19 детей. На одной из улиц, к примеру, на улице Люцинская, работники МЧС эвакуировали при помощи лодки. Также стоит отметить, что сотрудниками МЧС проводились работы по откачке воды с территории частных домовладений. Также работники МЧС очищали ливневые канализации и люки этих ливневых канализаций от веток и другого мусора, чтобы вода быстрее стекала в сточную канализацию и, собственно, обеспечила возможность общественному транспорту продвигаться быстрее.

Вода до потолка и массовая потеря автономеров. Рассказываем, как дождь превратил Минск в Венецию-16

На помощь пришла и служба «Горремавтодор». В утопающий город выдвинулась сотня спецмашин. В городе наблюдалась массовая потеря автономеров. Столица приходит в себя после потопа, однако синоптики предупреждают: оранжевый уровень опасности сохраняется по всей стране.

# Погода в Беларуси # происшествия # Ольга Мельченко # Фотофакт

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