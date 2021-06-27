«Почему это дерево аварийное не спиливается?» Реакция очевидцев на трагическую смерть женщины под Дзержинском

Новости Беларуси. Эта неделя принесла нам много новостей, связанных с погодными аномалиями. За рекордной жарой пришли шквалистые ветры и дожди. Жертвой стихии уже стал один человек. Женщина погибла в результате падения дерева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Берёза тоже обломалась и убила женщину». Очевидец о том, как во время непогоды минчанку насмерть придавило деревом под Дзержинском

26 июня отдельные районы Минска превратились в Венецию. На месте работали спасатели, местные власти подсчитывают ущерб и готовятся к новым вызовам природы. Сильные дожди ожидаются по востоку Беларуси 28 июня. По данным на утро 27 июня, без электроснабжения остаются 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на «Белэнерго». В Минске 27 июня в течение трех часов было нарушено движение общественного транспорта на 32 троллейбусных, 37 автобусных и 5 трамвайных маршрутах.

В результате сильного ветра зафиксировано 23 случая падения деревьев в Минской области, 6 таких случаев в Гомельской. Повреждены кровли 18 жилых домов и 16 сельскохозяйственных зданий. На местах ведутся восстановительные работы. Изнуряющий жар прорвался шквалистым ветром и мощным ливнем. Штормовое предупреждение накануне оправдало свой статус. Непогода обернулась трагедией. В деревне Павловщина Дзержинского района даже старожилы не припомнят такого надвигающегося черного неба.

Такой ураган был, крутило все, крутило, потом как хватит. Березу ту тоже сложило, а с магазина бежали мужчина и женщина – такой дождь. И они припрятались к этой березе. Около 17:00 50-летняя минчанка вместе с супругом, вопреки жизненным правилам опасаться в ураган деревьев, решили переждать грозу под березой. Но она не выдержала порыва бури и упала прямо на пару. Женщина скончалась на месте. Очевидцы рассказали, что мужчина получил травмы. Пострадавшего отвезли в больницу.

Провода оборвало, женщина, которую придавало, погибла. Задавали вопросы, почему это дерево аварийное не спиливается. Они ответили: «Это на частной территории». И не захотели отвечать больше. Вот тут как раз инвалид живет в этом доме, где этот произошел случай. Он обращался в сельский совет к председателю сельсовета. Тот отказал: «Давай 400 рублей, приедут, спилят». И потом у нас кричат: «Власть такая плохая». Причем тут власть, если на местах власть ничего не делает для народа? Вот с этого начинать надо, с низов. А не сверху кого-то оскорблять, обзывать, а снизу.