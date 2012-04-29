Во время ремонта мопеда подросток уронил горящую сигарету в лужу с бензином. Пострадал его 15-летний друг

Новости Беларуси. Накануне поздно вечером в Рогачеве загорелся жилой дом. Когда же спасатели прибыли на место, оказалось, что горения нет, а произошел несчастный случай, в результате которого 15-летний подросток получил ожоги.

Как выяснилось, вместе со своим знакомым он ремонтировал мопед в помещении рядом с домом. Во время работы знакомый закурил и случайно опрокинул принесенную двухлитровую бутылку с бензином. От испуга уронил сигарету и начал выбрасывать загоревшуюся емкость на улицу, но попал в ногу своему другу.

Пламя молодые люди потушили самостоятельно. Пострадавший госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.