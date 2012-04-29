Прямой эфир

Во время ремонта мопеда подросток уронил горящую сигарету в лужу с бензином. Пострадал его 15-летний друг

29 апреля 2012 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Накануне поздно вечером в Рогачеве загорелся жилой дом. Когда же спасатели прибыли на место, оказалось, что горения нет, а произошел несчастный случай, в результате которого 15-летний подросток получил ожоги.

Как выяснилось, вместе со своим знакомым он ремонтировал мопед в помещении рядом с домом. Во время работы знакомый закурил и случайно опрокинул принесенную двухлитровую бутылку с бензином. От испуга уронил сигарету и начал выбрасывать загоревшуюся емкость на улицу, но попал в ногу своему другу.

Пламя молодые люди потушили самостоятельно. Пострадавший госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
29 апреля 2012 13:23

Во время празднования победы баскетбольной команды в Сент-Луисе на болельщиков рухнул навес бара

Позднее таяние снега привело к затоплению моста в Бешенковичском районе – 77 человек отрезаны от большой земли
27 апреля 2012 16:33

Позднее таяние снега привело к затоплению моста в Бешенковичском районе – 77 человек отрезаны от большой земли

22 апреля 2012 09:42

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в магазине в центре Гомеля