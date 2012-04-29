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Во время празднования победы баскетбольной команды в Сент-Луисе на болельщиков рухнул навес бара

29 апреля 2012 13:23
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Новости США. В американском городе Сент-Луис трагедией для болельщиков обернулось празднование победы местной бейсбольной команды. Из-за ураганного ветра в заведении, где собрались фанаты, обрушился навес бара. Под завалами оказалось более 200 человек. Половина из посетителей получили травмы, состояние троих из пострадавших врачи оценивают как критическое. Известно, что один человек погиб. Помимо этого, на землю упали высоковольтные провода.

Сейчас следователи выясняют, почему сооружение сложилось, практически как карточный домик и кто отвечал за меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штормовые ветры с градом также обрушились и на запад американского штата Иллинойс. В ряде районов объявлено об угрозе возникновения смерчей.

# происшествия # Фотофакт

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