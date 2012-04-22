Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в магазине в центре Гомеля

Зажигательное устройство сработало 19 апреля в торговом зале одного из магазинов в центральной части Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-группе Управления КГБ Беларуси по Гомельской области.



"Уголовное дело по признакам преступления, состав которого предусмотрен ч.1 ст.290 Уголовного кодекса Республики Беларусь (угроза актом терроризма) возбуждено управлением КГБ Беларуси по Гомельской области. Основанием для возбуждения уголовного дела явился факт приведения в действие 19 апреля 2012 года в 13.58 самодельного устройства в торговом зале одного из магазинов в центральной части Гомеля", - проинформировали в пресс-группе.



"Экспертиза покажет, было ли это именно взрывное устройство", - пояснили в КГБ. Также в комитете отметили, что при взрыве никто серьезно не пострадал. Один человек получил незначительные телесные повреждения.



Управлением КГБ по Гомельской области во взаимодействии со Следственным комитетом, прокуратурой области, экспертами-криминалистами УВД облисполкома проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.



Полученные оперативные данные, а также элементы самодельного устройства, иные признаки стали основанием для отработки версии о "разборках" между организаторами каналов нелегальной миграции из числа иностранных граждан, прибывающих под видом обучения в вузах Гомеля.



"В начале апреля текущего года Управлением КГБ по Гомельской области была получена информация об активизации деятельности так называемых менеджеров, прибывших в Гомель для организации поступления в вузы значительного числа учащихся из Сирии, Йемена, Пакистана и Нигерии. Ранее прибытия подобного рода посредников не наблюдалось, а организация поступления осуществлялась в установленном порядке через Министерство образования Беларуси", - отметили в пресс-группе УКГБ по Гомельской области.



Отдельные элементы устройства, обнаруженные на месте совершения преступления, не производились в Беларуси и указывают на их иностранное происхождение, добавили там.



По результатам осмотра записей видеокамер наблюдения, анализа телефонных соединений и других данных следственными и оперативными подразделениями организован розыск двух лиц в возрасте от 25 до 35 лет, среднего роста. Один из подозреваемых - коренастого телосложения, носит короткую бороду, на лице - ярко выраженный шрам.



Вместе с тем следствием отрабатываются и другие наиболее вероятные версии.



"Обращает на себя внимание активизация деятельности организаторов каналов нелегальной миграции из стран с террористической активностью и на украинской территории. По официальным данным Государственной пограничной службы Украины, только в первом квартале текущего года задержаны 390 нелегальных мигрантов, изъято 181 единица оружия, более 6 тыс. боеприпасов и почти 6 кг взрывчатых веществ", - сообщили в пресс-группе.



Управление КГБ Беларуси по Гомельской области просит граждан, которым известна какая-либо информация, имеющая значение для расследования уголовного дела, установления и розыска лиц, причастных к организации преступления, обращаться в УКГБ по Гомельской области по телефону доверия 127.