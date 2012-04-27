Позднее таяние снега привело к затоплению моста в Бешенковичском районе – 77 человек отрезаны от большой земли

Новости Беларуси. Несмотря на установившуюся теплую погоду, позднее таяние снега в верховьях Западной Двины привели к подтопления частных подворий в Верхнедвинском районе. До опасных отметок повысился уровень воды в других регионах Витебской области. А жители одной из деревень в Бешенковичском районе оказались в буквальном смысле робинзонами. Из-за затопленного моста они отрезаны от большой земли.

Для жителей Ульяновки сегодня лодка – это первая необходимость. Каждую весну река выходит из берегов и деревня на 2-3 недели превращается в полуостров.

Жительница Ульяновки:

Я 22 года живу. Наверное, 1 раз только не затопило. А так постоянно затапливает. Плаваем.

Без лодки здесь сейчас как без рук. Автомобильная дорога ушла под воду на глубину 3,5 метра. Так что единственный путь, чтобы добраться от деревни до деревни, – это водный.

Обычно паводок приходит на месяц раньше. В этом году его уже не ждали. Снега было не так много и таял он равномерно. Вода стала быстро прибывать с таянием снежных запасов в верховьях рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Воронов, заместитель начальника Бешенковичского РОЧС:

В связи с потеплением в России началось интенсивное таяние снега, и по реке Западная Двина начался большой подъем воды. И в связи с повышением воды в Двине произошло затопление этого моста.

Низководный мост скрылся под водой вместе с дорожными знаками. Объездная дорога – круг в 25 километров. 77 жителей остались в водном плену. На противоположном берегу – все жизненно важные объекты.

Геннадий Анашко, председатель Улльского сельсовета:

Все магазины, амбулатория, школа находятся на той стороне, поэтому 3 раза в день работает переправа, она работает по графику.

Хозяйничает на переправе бывший моряк Григорий Александрович. В свое время служил на Балтийском флоте. Теперь каждый год берется за весла. За день делает десятки рейсов.

Григорий Драп, работник ЖКХ Бешенковичского района:

Ответственность чувствую, потому что людей надо в школу, на работу вовремя перевезти.

С велосипедов на лодки пересели социальные работники. Пожилых людей в отрезанной от большой земли деревне теперь навещают еще чаще.

Любовь Дубовик, инспектор Бешенковичского территориального центра социального обслуживания населения:

В основном же продукты привозят, медикаменты, промышленные товары, также оказывают услуги по уборке в доме, сейчас началась обработка приусадебных участков, помогают. Несмотря на водную преграду все равно ездят.

Проблема затоплений в ближайшем будущем решится навсегда. Выше по течению собираются строить новый мост. А пока вода не отступит, местным жителям добираться домой вплавь придется еще пару недель.