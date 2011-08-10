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Во время беспорядков в Лондоне прогремели 4 мощных взрыва

10 августа 2011 08:22
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Очевидцы сообщают, что в Манчестере магазины грабили целые семьи. Были подожжены и ограблены многие торговые комплексы. Подобное не происходило в этом городе три десятка лет. Общественность назвала происходящее в Манчестере «позорной страницей в истории города».

В Лондоне на улицы выведены 16 тысяч полицейских. Беспорядков стало меньше, однако без ЧП не обошлось. На севере британской столицы на оптовых складах сегодня прогремели четыре мощных взрыва. Обстоятельства уточняются. Из района ЧП эвакуируют жителей.

За несколько дней беспорядков и поджогов в Великобритании полиция арестовала более тысячи человек. Сотне дебоширов предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Массовые беспорядки # Фотофакт

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