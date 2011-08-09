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Потоп на улице Шаранговича в Минске. Бивший из прорванного трубопровода фонтан в высоту достигал 1,5 м

09 августа 2011 18:12
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Поток воды затопил улицу и ее окрестности. Видео на камеру мобильного телефона сняли люди, которые в это время спешили на работу. Причиной ЧП стал прорыв трубопровода.

Наводнение затруднило движение общественного транспорта. Десятки троллейбусов смогли продолжить движение лишь когда вода полностью сошла. Коммунальные службы сразу же остановили потоп. Еще около часа понадобилось, чтобы возобновить водоснабжение в домах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Поскробко, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района:
Продольный шов разошелся по причине его старения. 
Характер аварии достаточной серьезный. Уже работают бригады на данном участке. В течение 24 часов авария будет локализована.

# происшествия # Фотофакт # Потоп в Минске

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