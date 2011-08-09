В Бобруйске на станции «Березина» найдены застреленными трое сотрудников военизированной охраны БЖД

Следствие отрабатывает различные версии убийства. Трое мужчин с огнестрельными ранениями найдены в караульном помещении станции. Возбуждено уголовное дело.

Три трупа сотрудников военизированной команды станции «Березина», что в Бобруйске, были найдены начальником смены в 7.20. Погибшие – два стрелка и начальник караула. Все – местные жители, служили в стрелковой команде № 11 военизированной команды Бобруйска.

Охраняемая территория, на которой случился вооруженный инцидент, находится в полукилометре от здания вокзала станции. По информации правоохранителей, преступление произошло в промежутке между 20.00 и ранним утром следующего дня. На месте происшествия изъяты гильзы к автомату Калашникова, пули и патроны. Обнаружено несколько следов пальцев рук, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия. Кроме этого, по словам правоохранителей, есть очевидцы.

Арцвик Мадоян, старший следователь по важнейшим делам следственного отдела Белорусской транспортной прокуратуры:

По предварительной версии, огнестрельные ранения получены из автомата Калашникова, принадлежавшему одному из стрелков. Но это предположительно. Проводятся все необходимые экспертизы и отрабатываются также другие версии. Проводятся допросы.

Установлен и подозреваемый в убийстве. Версия в настоящее время проверяется следствием. Всего же у правоохранителей несколько вариантов случившегося, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Назначено несколько экспертиз. Это, прежде всего, баллистические и судебно-медицинские исследования. С их помощью установят, когда и каким образом было совершено преступление, а также в каком состоянии находились погибшие. В частности, уже установлено, что огнестрельные ранения были сделаны из оружия, принадлежащего одному из убитых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 («Убийство») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ведется следствие.