В 2012 году 200 белорусов официально пострадали от торговли людьми

Новости Беларуси. Беларусь - среди стран-лидеров, оказывающих помощь пострадавшим от торговли людьми. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, где сегодня подвели итоги работы за прошлый год.

Так, только в 2012-ом поддержка понадобилась почти 200 белорусам. Кроме того, раскрыто почти 100 тяжких и особо тяжких преступлений. Благодаря слаженным действиям оперативников была пресечена деятельность и крупной международной группировки, а также минимизированы масштабы межгосударственной торговли людьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Колтун, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Министерства внутренних дел Беларуси, полковник милиции:

В последнее время траффикеры стараются избегать приезда в Беларусь и стараются принимать живой товар, находять за пределами страны.



