Во Франции судят маньяка-стоматолога

«Дантист» наверняка означает на каком-то из земных языков «лютый мучитель и садист». Вот хотя бы и на французском, кстати говоря. А если еще не означает, то вскоре будет. Ведь именно в благословенной во всех прочих отношениях Франции практиковал Маркус Ван Нитроп, маньяк-стоматолог. После того, как вскрылась его профессиональная девиация, за него взялись власти, и Маркус подался в бега. Ловили его всем франкофонным миром — канадские, бельгийские, французские газеты призывали, если сыщется, тут же звонить в полицию. В итоге, на исходе прошлого года изловили и теперь судят в Шато-Шиноне, где Нитроп изуверски врачевал.

Пациентка Маркуса Ван Нитропа:

Он лечил мне 13 зубов. Некоторые тут же вырвал напрочь, заменил коронками, которые причиняли мне лютую боль. Остальные постоянно сверлил и сверлил. В общем, 6 лет моей жизни превратились в ад, а 3 или 4 года я почти не помню – болело так, что я руки готов был на себя наложить!

Обвиняют стоматолога в подрыве доверия к французской системе здравоохранения и в умышленном причинении увечий. В прессе его зовут «Мясником» и никак иначе. Его жертвами считают себя десятки людей. И Нитроп после ареста сознался в «недобросовестном лечении» и объявил себя «сексуально заплутавшим между двумя полами». Жалости ему ждать вряд ли стоит.

Стоматологи — это поистине святые люди: они творят добро, награждаемые только общими страхом и ненавистью. Вот и Нитроп стал врагом общества «номер один». Кто тут станет выяснять: какой квант им причиняемой боли служил людском благу, а кокой нет? «Распни!» – кричат бывшие пациенты, и судьи распнут – они ведь тоже люди, тоже бывали в кабинете стоматолога.