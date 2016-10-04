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Во дворе дома на улице Бобруйской в Минске упавшее дерево повредило 3 припаркованных автомобиля

04 октября 2016 17:05
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Новости Беларуси. Во дворе дома на улице Бобруйской упавшее дерево повредило 3 припаркованных автомобиля. Никто не пострадал. По счастливой случайности ствол не задел водителя одной из машин. Рядом с местом ЧП людей также не оказалось.

Сейчас территория неожиданного разгула стихии огорожено, ведутся необходимые обследования. Автомобили получили различные повреждения. Решается вопрос возможности страховых выплат каждого из транспортных средств.

Идцидент произошел днем. Виной тому – сильный ветер, который сегодня стал причиной объявления оранжевого уровня опасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Дерево

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