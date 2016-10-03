Новости Беларуси. Подпольный самогонный цех ликвидировали милиционеры в Воложинском районе. Автоматизированное производство состояло из 13 металлических емкостей и располагалось на площади более 30 квадратных метров в старом погребе. Оно было надежно скрыто от глаз, и даже прибывшие на место правоохранители не сразу обнаружили самогонную мануфактуру.

Ее владелицей оказалась местная жительница. На допросе она сообщила, что держала бизнес исключительно в личных целях, пару раз в месяц заваривая всего-то по три мешка муки.

Для демонтажа цеха было задействовано несколько единиц грузовой техники, работы продолжались на протяжении нескольких часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.