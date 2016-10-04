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На 15 базовых величин оштрафованы жители Барановичей и Гомеля, распространявшие в Минске насвай

04 октября 2016 16:57
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Новости Беларуси. В Минске задержали жителей Барановичей и Гомеля, которые распространяли накркотическое вещество – насваи. У одного из них оперативники столичного наркоконтроля изъяли 23 пакетика с некурительным табачным изделием. В августе наказание за торговлю насваем ужесточили.

По решению суда, мужчины оштрафованы на 15 базовых величин.

Только в столице с начала года оперативники изъяли из оборота больше 120 килограммов насвая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Насвай сегодня вне закона. За него присутствует административная ответственность. Мы, конечно, понимаем, что насвай – это не наркотик, но это та первая ступенька, которая вовлекает молодежь в зависимость в употреблении в дальнейшем наркотических средств.

# происшествия # Наркотики # Василий Лосич

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