На 15 базовых величин оштрафованы жители Барановичей и Гомеля, распространявшие в Минске насвай

Новости Беларуси. В Минске задержали жителей Барановичей и Гомеля, которые распространяли накркотическое вещество – насваи. У одного из них оперативники столичного наркоконтроля изъяли 23 пакетика с некурительным табачным изделием. В августе наказание за торговлю насваем ужесточили.

По решению суда, мужчины оштрафованы на 15 базовых величин.

Только в столице с начала года оперативники изъяли из оборота больше 120 килограммов насвая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Насвай сегодня вне закона. За него присутствует административная ответственность. Мы, конечно, понимаем, что насвай – это не наркотик, но это та первая ступенька, которая вовлекает молодежь в зависимость в употреблении в дальнейшем наркотических средств.