Прямой эфир

Видеофакт: в Воложинском районе нашли подземный самогонный цех

03 октября 2016 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подземный самогонный цех, владелицей которой была молодая женщина, обнаружили правоохранители в Воложинском районе. «Производство» была надежно спрятано от чужих глаз. 

Настоящий завод располагался на окраине деревни Сугвозды. В старом подвале милиционеры обнаружили автоматизированную производство. 

По словам хозяйки, самогон она гнала «только для себя» пару раз в месяц. Для демонтажа цеха пригнали несколько единиц грузовой техники, работы продолжались не один час. Судьба самогонщицы определиться в суде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Самогон

Другие новости рубрики

Все новости
Подпольный самогонный цех ликвидировали милиционеры в Воложинском районе
03 октября 2016 07:31

Подпольный самогонный цех ликвидировали милиционеры в Воложинском районе

В Узденском районе сгорел 63-летний мужчина: вероятная причина – курение
30 сентября 2016 15:08

В Узденском районе сгорел 63-летний мужчина: вероятная причина – курение

Погоня в Ольшанах: патруль ГАИ преследовал автомобиль с 16-летним водителем
30 сентября 2016 10:54

Погоня в Ольшанах: патруль ГАИ преследовал автомобиль с 16-летним водителем