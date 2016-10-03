Видеофакт: в Воложинском районе нашли подземный самогонный цех

Новости Беларуси. Подземный самогонный цех, владелицей которой была молодая женщина, обнаружили правоохранители в Воложинском районе. «Производство» была надежно спрятано от чужих глаз.

Настоящий завод располагался на окраине деревни Сугвозды. В старом подвале милиционеры обнаружили автоматизированную производство.

По словам хозяйки, самогон она гнала «только для себя» пару раз в месяц. Для демонтажа цеха пригнали несколько единиц грузовой техники, работы продолжались не один час. Судьба самогонщицы определиться в суде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.