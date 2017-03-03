Нападение в ТЦ «Европа» в Минске: 3 марта ожидается оглашение приговора виновнику трагедии

Новости Беларуси. 3 марта в Минске обещают поставить точку в громком деле. Ожидается, в суде Московского района огласят приговор виновнику трагедии в торговом центре «Европа». Как сообщалось ранее, прокурор запросил обвиняемому в жестоком убийстве Владиславу Казакевичу 15 лет лишения свободы. Сторона обвинения считает его вину полностью доказанной. За время слушаний подсудимый в содеянном признался, но не раскаялся.

Трагедия произошла в октябре 2016 года. Владислав Казакевич, войдя в торговый центр с бензопилой и топором, напал на продавцов, одна женщина погибла на месте. Всего потерпевшими по уголовному делу признаны трое, а также родственники погибшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.