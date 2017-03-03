Контрабанда на белорусско-польской границе: в пункте «Козловичи» изъяты парфюмерия, косметика, спортивная одежда и обувь

Новости Беларуси. Сотрудники Брестской таможни задержали свыше 35 тысяч единиц парфюмерии и косметики. Товар ввозился из Франции через пункт пропуска «Козловичи». По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированного груза – свыше 3 миллионов рублей.

Александр Войтеховский, начальник таможенного поста «Козловичи»:

Было принято решение о направлении транспортного средства на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам сканирования было установлено наличие признаков нарушения таможенного законодательства. По результатам физического проведенного таможенного досмотра предположения подтвердились.

Ранее в этом же пункте пропуска при досмотре фуры была выявлена партия спортивной одежды и обуви из Германии. Количество товара значительно превышало заявленный в документах. Незадекларированный груз изъят. Его стоимость, по предварительной оценке, составила свыше миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.