Владелец Формулы-1 избит и ограблен в центре Лондона на 236 тысяч евро

Берни Экклстоуна избили четыре грабителя в среду вечером на одной из улиц в центре Лондона.

80-летний бизнесмен со своей 31-летней любовницей, бразильской моделью Фабианой Флоси рядом со штаб-квартирой его компании. Грабители забрали у него и его подружки ювелирные украшения и часы на сумму 200 000 фунтов стерлингов (236 тысяч евро). Берни Экклстоун попал в больницу, но спустя несколько часов демонстративно вернулся к работе, сообщает ctv.by.

У Берни Экклстоуна две дочери - Тамара и Петра - от брака с бывшей супругой 53-летней Славикой, с которой он развелся в марте 2009 г.

На фото: часы, которые увели грабители.