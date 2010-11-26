Южная Корея и США проведут учения несмотря на предупреждение КНДР

Президент Южной Кореи сменил министра обороны на своего человека. Южнокорейские СМИ сообщают, что президент Южной Кореи под давлением общественности сменил министра обороны. В пятницу Ли Мён Бак назначил своего советника по вопросам безопасности в качестве нового министра обороны. По его словам, ротация чиновником связана «с необходимостью улучшить атмосферу среди военных и урегулировать серию инциндентов».

Новый министр обороны Ли Хи-Вон выступает за «умные» войска, способные предвосхитить и быстро отреагировать на «непредсказуемые поступки Северной Кореи», сообщает «Столичное телевидение».

Северная Корея объяснила причины нападения на Южную. Как сообщает «Рейтерс» со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи, этому послужили совместные военные учения солдат Южной Кореи и США. В КНДР расценивают их как «направленные против Севера», что является «опрометчивым планом воинствующих элементов». Как сообщает ЦТА Кореи, «армия и народ КНДР крайне возмущены провокацией марионеточной группы и готовы смертоносным огнем взорвать оплот врагов, если они снова смеют посягнуть на достоинство и суверенитет КНДР, даже в малейшей степени».

Как пишет «Рейтерс», США пока не отказывались от планов отправить группу авианосцев во главе с атомным крейсером USS George Washington в Желтое море для военных учений с Южной Кореей, которые начнутся в воскресенье. Вместе с тем, китайский представитель министерства иностранных дел выразил обеспокоенность по поводу военных учений США и Южной Кореи. Он заявил, что нужно возобновить шестисторонние переговоры между двумя Кореями, Россией, Китаем, Японией и Соединенными Штатами, сообщает «Столичное телевидение».