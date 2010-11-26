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За шесть дней войны мафии и полиции в Рио-де-Жанейро погибли 39 человек

26 ноября 2010 10:18
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Противостояние мафии и властей Рио-де-Жанейро продолжается уже шесть дней, 39 человек погибли, 89 автомобилей и автобусов сожжены. На помощь полицейским, которые никак не могли справиться с разбушевавшимися преступниками, пришли военные.

Накануне в район трущоб на севере города ввели танки. Преследование наркоторговцев, бежавших после начала операции, продолжается.

Противостояние мафии и властей продолжается уже шесть дней, 39 человек погибли, 89 автомобилей сожжены, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на бразильский сайт folha.uol.com.br.

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