Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Манифестации уже прошли в ста городах Италии, а старшеклассники, лицеисты и их преподаватели в знак протеста начали брать под свой контроль вузы, устраивая там забастовки. В Пизе студенты забрались на главную башню и растянули там свой транспарант, в Риме несанкционированно проникли в Колизей и тоже растянули на внешней стороне достопримечательности лозунги с протестными лозунгами, сообщает ctv.by.
На днях манифестанты пытались забросать сырыми яйцами и дымовыми шашками полицию, на что та ответила слезоточивым газом и резиновыми дубинками.
Министр образования Италии Мариастелла Джельмини, автор законопроекта, уверена, что студенты стали жертвами провокаций «политиканов-леваков».