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Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

26 ноября 2010 13:32
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С 2012 года планируется на 40% сократить статью госбюджета на высшее образование и увеличить минимальную стоимость обучения в университете. Соответствующий законопроект уже рассматривается в парламенте Италии.

Манифестации уже прошли в ста городах Италии, а старшеклассники, лицеисты и их преподаватели в знак протеста начали брать под свой контроль вузы, устраивая там забастовки. В Пизе студенты  забрались на главную башню и растянули там свой транспарант, в Риме несанкционированно проникли в Колизей и тоже растянули на внешней стороне достопримечательности лозунги с протестными лозунгами, сообщает ctv.by.

На днях манифестанты пытались забросать сырыми яйцами и дымовыми шашками полицию, на что та ответила слезоточивым газом и резиновыми дубинками.

Министр образования Италии Мариастелла Джельмини, автор законопроекта, уверена, что студенты стали жертвами провокаций «политиканов-леваков».

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

Итальянская полиция жестко расправилась с протестующими студентами

 

# происшествия # Фотофакт

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