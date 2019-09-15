Владелец был на рынке. В Орше Peugeot съехал в реку

Новости Беларуси. 15 сентября около одиннадцати утра в Орше машина съехала в реку.
Новости Беларуси. 15 сентября около одиннадцати утра в Орше машина съехала в реку.
Фото: МЧС Беларуси
По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту инцидента спасатели выяснили, что пустой автомобиль самопроизвольно съехал в реку Оршица. Владелец Peugeot в это время был на рынке.
Фото: МЧС Беларуси
С использованием лебёдки иномарка была извлечена из воды. Никто не пострадал, розлива легковоспламеняющейся жидкости не зафиксировано.
Фото: МЧС Беларуси
Фото: МЧС Беларуси
На неделе в Гомельском районе произошёл похожий случай.
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