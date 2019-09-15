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Владелец был на рынке. В Орше Peugeot съехал в реку

15 сентября 2019 13:06
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Новости Беларуси. 15 сентября около одиннадцати утра в Орше машина съехала в реку.

Владелец был на рынке. В Орше Peugeot съехал в реку -1

Фото: МЧС Беларуси

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту инцидента спасатели выяснили, что пустой автомобиль самопроизвольно съехал в реку Оршица. Владелец Peugeot в это время был на рынке.

Владелец был на рынке. В Орше Peugeot съехал в реку -4

Фото: МЧС Беларуси

С использованием лебёдки иномарка была извлечена из воды. Никто не пострадал, розлива легковоспламеняющейся жидкости не зафиксировано.

Владелец был на рынке. В Орше Peugeot съехал в реку -7

Фото: МЧС Беларуси

Владелец был на рынке. В Орше Peugeot съехал в реку -9

Фото: МЧС Беларуси

На неделе в Гомельском районе произошёл похожий случай.

Легковушка оказалась в озере – здесь подробности.

# Авария в Витебской области # происшествия

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