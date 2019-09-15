Владелец был на рынке. В Орше Peugeot съехал в реку

Новости Беларуси. 15 сентября около одиннадцати утра в Орше машина съехала в реку.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту инцидента спасатели выяснили, что пустой автомобиль самопроизвольно съехал в реку Оршица. Владелец Peugeot в это время был на рынке.