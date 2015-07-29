Витебская область: Серию поджогов в деревне Семенцово, предположительно, совершил 21-летний местный житель

Новости Беларуси. В деревне Семенцово, что в Витебской области, разворачивается едва ли не детективная история. На протяжении нескольких недель дома в деревне один за другим вспыхивают, как спичка. За два месяца в Семенцово сгорело три дачи и одно жилое помещение. Спустя время правоохранителям удало выйти на след поджигателя, однако и на этом этапе истории всплыли темные пятна. Разбиралась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бут, СТВ:

Жители деревни Семенцово несколько месяцев живут в страхе. Раз в две недели здесь загорался то один дом, то другой. Люди уже не знали, куда обращаться: то ли к экстрасенсам, то ли к правоохранителям.

Семья Габдиковых с двумя малолетними детьми живет по соседству со сгоревшим в деревне первым домом.

Светлана Габдикова, жительница деревни Семенцово:

Конечно, было страшно. Все ходили, смотрели, ходили проверять, дежурили постоянно.

Дежурил по ночам и супруг Александр. Ведь он как отец семейства в первую очередь отвечает за безопасность своих малышей.

Александр Габдиков, житель деревни Семенцово:

Когда человек хотел спать, его подменяли. До сих пор дежурим, ходим ночью, не спим, смотрим. Страшно, здесь же дети.

Фонари, ножи и даже вилы – с таким арсеналом сельчане после явно неслучайных возгораний стали выходить на ночные дежурства и устраивать засады. Ведь за два месяца в Семенцово сгорело три дачи и один жилой дом.

Анна Алексеева, житель деревни Семенцово:

Глядь в окно – что-то видно, озаренная вся улица. Я выскакиваю, двери открываю в веранде, а огонь прямо сюда к нам.

Игорь Скрипкин, исполняющий обязанности начальника Бешенковичского районного отделения по чрезвычайным ситуациям:

Люди заблаговременно покинули горячее помещение, спасли свои жизни, часть имущества. На данный момент мы с вами видим, что домовладение для проживания непригодно.

Загорались дома неслучайно – их поджигали. Причем не кто-нибудь, а 21-летний местный житель. К слову, он же и помогал их и тушить. Потому сельчане до сих пор не верят в его причастность к преступлениям.

Татьяна Степанец, житель деревни Семенцово:

С этим молодым человек я прибежала к колодцу. Этот молодой человек уже вот этот вот ручеек туда опускал, в колодец. Мы схватили ведра, я лично побежала домой. Еще народ не собрался.

Татьяна Чалова, житель деревни Семенцово:

Хороший мальчишка, послушный. Вот он мне уже лет шесть или семь – четыре сотки у меня огорода – каждый год сеет.

Галина Наумова, житель деревни Семенцово:

На этого мальчика мы не можем сказать плохого слова. Он адекватен, нормальный парень, помогал всем.

На вопрос, насколько адекватный этот парень, предстоит ответить судебно-психиатрической экспертизе. Сам же обвиняемый подтверждает факты поджога, но не может объяснить, зачем это делал.

Инна Горбачева, официальный представитель управления следственного комитета по Витебской области:

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия, в том числе устанавливаются мотивы совершения преступления.

А между тем на днях людям начали поступать тревожные сообщения.

Александр Левкович, житель деревни Семенцово:

Поступают звонки, что будут еще пожары. И все. А кто там звонит, Бог его знает. (А голос какой?) Голос женский, вроде.

Об этом сельчане уже сообщили в милицию. Впрочем, выяснить, кто после предыдущих пожаров наводит ужас на деревню, труда не составит. Но это уже другая история. Может, даже и уголовно наказуемая.