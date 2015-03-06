Витебск: трое наркоманов бейсбольными битами жестоко избили своих знакомых

Новости Беларуси. 23-летнюю девушку и двоих мужчин – 25-ти и 36-ти лет – с черепно-мозговыми травмами в больницу доставила бригада скорой помощи.

Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Установлено, что телесные повреждения потерпевшим были причинены тремя их знакомыми после совместного употребления наркотических веществ в квартире одного из потерпевших. Телесные повреждения причинялись бейсбольными битами. Действия подозреваемых характеризуются немотивированной особой жестокостью, о чем свидетельствуют тяжесть причиненных телесных повреждений, а также обнаруженное в ходе осмотра места происшествия разломанное на щепки орудие преступления.

Как сообщили в Следственном комитете, пострадавшие находятся в реанимации. Их состояние медики оценивают как «крайне тяжелое».

Подозреваемых уже задержали. Это жители города Витебска. Двое из них 1992 года рождения, третий – 1993 года рождения. С ними продолжают работать следователи.



Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное в отношении трех лиц) Уголовного кодекса.

Новости с наркопередовой нередко дают фору мэтрам хоррор-жанра.

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