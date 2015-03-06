Японка нашла более 15 тысяч долларов в подержанной мебели и отнесла их в полицию

Новости Японии. Подержанную мебель женщина приобрела в комиссионном магазине. А крупную сумму денег (1,9 миллиона иен или около 15,8 тысячи долларов) обнаружила лишь тогда, когда пришла домой. Она, не задумываясь, обратилась в полицию.

Правоохранители предположили, что деньги мог забыть предыдущий владелец мебели.

Как сообщают информагентства, по японским законам, присвоение находки карается как преступление. В свою очередь владелец может отблагодарить нашедшего, подарив ему от 10 до 30% от суммы.

Правда, если владелец так и не объявился, то нашедший деньги счастливчик вправе на них претендовать. Чем закончилась эта история, пока не сообщается.

Напомним, по нелепой случайности пенсионер из Гомеля лишился 110 миллионов рублей. Эта история могла бы стать сюжетом для детективного романа. Место действия – продуктовый магазин областного центра. Сюда по дороге в банк приходит пенсионер с крупной суммой в пакете. Он оставляет пакет с валютой в камере хранения и отправляется гулять по торговым рядам. И ещё одна деталь. Деньги мужчина «прикрыл» двумя пакетами молока.

Когда пенсионер, купив всё необходимое, подходит к своей ячейке, оказывается, что она пуста. При просмотре видеозаписей с камер наблюдения правоохранители выясняют, что в соседней ячейке другой мужчина оставляет такой же пакет. Более того, сверху лежат два пакета молока. Стало быть, мужчина просто перепутал ячейки и стал обладателем 110 миллионов белорусских рублей. Подробности этой истории вы узнаете из видео.