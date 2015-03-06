Самолет Харрисона Форда разбился в пригороде Лос-Анджелеса, актер – в тяжелом состоянии

Новости США. Голливудский актер Харрисон Форд попал в авиакатастрофу. Его самолет упал в пригороде Лос-Анджелеса на поле для игры в гольф.

За штурвалом разбившегося коллекционного аппарата PT-22 Recruit времен Второй мировой войны находился сам Харрисон.

По данным американской прессы, 72-летний актер получил множественные травмы головы, его доставили в реанимацию.

Врачи называет состояние мужчины тяжелым, но стабильным.

Причиной крушения стали неполадки в двигателе.

Том Робинсон, авиационный специалист:

Авария, скорее всего, произошла из-за возникших проблем с двигателем. На это указывает и местоположение самолета на земле. Все данные говорят о том, что пилот пытался возвратиться в аэропорт.

Сын Харрисона на своей странице в «Твиттер» успокоил встревоженных поклонников, заверив, что жизни его отца ничто не угрожает.

Бен Форд, сын Харрисона Форда:

Я нахожусь в госпитале. С папой все хорошо. Его достаточно сильно помяло, но в целом он в порядке. Он очень сильный человек.