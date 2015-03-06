В Беларуси раскрыта деятельность преступной группы, помогавшей предприятиям «отмывать» деньги

Новости Беларуси. Двойная бухгалтерия, фиктивные договоры, подставные лица и фирмы-однодневки. Управление по борьбе с экономическими преступлениями раскрыло очередную криминальную «фирму» с весьма необычным перечнем услуг: уклонение от налогов, обналичивание денег и сокрытие доходов.

Свою нишу на рынке «отмывания финансов» преступная организация заняла прочно:

клиентская база - более 200 предприятий, причем большинство из них государственные.

Ущерб, нанесенный деятельностью группировки, оценивается в 4 миллиарда рублей. Организатор и основные фигуранты дела арестованы. У них изъяты не только документы, но и оружие с боеприпасами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь:

Между членами организованной преступной группы были четко распределены обязанности. На протяжении нескольких лет они по заранее продуманной схеме использовали различные способы сокрытия налоговой базы.