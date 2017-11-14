Шесть человек спасли во время пожара в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте во время пожара были спасены люди.
13 ноября вечером в одной из квартир на втором этаже в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание. Лестничная клетка была задымлена.
По информации МЧС, пенсионерка – хозяйка квартиры, и пять ее соседей были спасены.
Пожар был ликвидирован. В результате возгорания повреждены внутренняя отделка квартиры и имущество.
Женщина доставлена в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».
Устанавливается причина пожара. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
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