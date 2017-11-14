Шесть человек спасли во время пожара в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте во время пожара были спасены люди.

13 ноября вечером в одной из квартир на втором этаже в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание. Лестничная клетка была задымлена.

По информации МЧС, пенсионерка – хозяйка квартиры, и пять ее соседей были спасены.