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В Минске двое мужчин украли талоны из кабины троллейбуса и раздали пассажирам в знак протеста против изменения маршрута

31 октября 2017 10:41
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Новости Беларуси. Столичные правоохранители разыскивают двоих мужчин, которые украли талончики прямо из кабины троллейбуса и часть из них раздали пассажирам. Инцидент произошел на улице Притыцкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель вынужден был отклониться от маршрута из-за аварии. Об этом он заранее объявил всем пассажирам. Однако мужчинам это не понравилось. На остановке они перешли из салона в кабину водителя и потребовали возместить оплаченный проезд, так как экстренный маршрут их не устроил. Рассерженные пассажиры забрали лежащие на приборной панели талоны: несколько себе, а остальные раздали.

# происшествия # Кража

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