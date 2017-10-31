В Минске двое мужчин украли талоны из кабины троллейбуса и раздали пассажирам в знак протеста против изменения маршрута

Новости Беларуси. Столичные правоохранители разыскивают двоих мужчин, которые украли талончики прямо из кабины троллейбуса и часть из них раздали пассажирам. Инцидент произошел на улице Притыцкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель вынужден был отклониться от маршрута из-за аварии. Об этом он заранее объявил всем пассажирам. Однако мужчинам это не понравилось. На остановке они перешли из салона в кабину водителя и потребовали возместить оплаченный проезд, так как экстренный маршрут их не устроил. Рассерженные пассажиры забрали лежащие на приборной панели талоны: несколько себе, а остальные раздали.