«Весь ущерб будет возмещён». В Минске меняют окна в квартирах, пострадавших от взрыва 3 июля

Новости Беларуси. Столичные коммунальные службы устраняют последствия ЧП, произошедшего 3 июля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Напомним, после 22 часов в доме по улице Червякова ударной волной выбило стекла. Всего пострадали пять квартир.

Уже ночью здесь работали сотрудники МЧС, затем специальная комиссия оценила ущерб и приступила к замене остекления.