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Бизнесмен готовился к Новому году. Склад пиротехники обнаружен в подвале многоэтажки

08 декабря 2017 19:11
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Новости Беларуси. Склад пиротехники обнаружили правоохранители в подвале многоэтажки на проспекте Рокоссовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бизнесмен готовился к Новому году. Склад пиротехники обнаружен в подвале многоэтажки-1

Бизнесмен готовился к Новому году. Склад пиротехники обнаружен в подвале многоэтажки-3

Товар общей стоимостью 40 тысяч рублей там хранил местный предприниматель, который жил в этом доме. 250 тысяч хлопушек и салютов бизнесмен планировал реализовать накануне новогодних праздников. Сейчас пиротехника изъята. Проводится проверка.

# происшествия # Фотофакт # Пиротехника

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