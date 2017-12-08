Бизнесмен готовился к Новому году. Склад пиротехники обнаружен в подвале многоэтажки

Новости Беларуси. Склад пиротехники обнаружили правоохранители в подвале многоэтажки на проспекте Рокоссовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Товар общей стоимостью 40 тысяч рублей там хранил местный предприниматель, который жил в этом доме. 250 тысяч хлопушек и салютов бизнесмен планировал реализовать накануне новогодних праздников. Сейчас пиротехника изъята. Проводится проверка.