Анатолий Калинин: до утра 10 декабря через Припять будет организована переправа

Новости Беларуси. Оглашена одна из возможных причин трещины на мосту через Припять в Житковичском районе.
Это конструкционные недостатки. Сейчас движение по мосту полностью запрещено.
Началось оперативное возведение понтонного моста через Припять.
Как сообщает заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, до утра 10 декабря должна быть организована переправа на противоположный берег реки.
Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Даны поручения МЧС и Министерству обороны до завтрашнего утра – до 12 часов организовать переправу – пустить движение автомобильного транспорта. Работают слажено силы и средства Министерства обороны. Спасибо, что они откликнулись оперативно и уже сейчас на походе понтонные сооружения к данному объекту. МЧС же дислоцирует сюда понтоны с Пинска – ширина водной глади составляет 140 метров.
Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе
Подробности в видеоматериале.