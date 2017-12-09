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Анатолий Калинин: до утра 10 декабря через Припять будет организована переправа

09 декабря 2017 14:18
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Новости Беларуси. Оглашена одна из возможных причин трещины на мосту через Припять в Житковичском районе.

Это конструкционные недостатки. Сейчас движение по мосту полностью запрещено.

Началось оперативное возведение понтонного моста через Припять.

Как сообщает заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, до утра 10 декабря должна быть организована переправа на противоположный берег реки.

Анатолий Калинин: до утра 10 декабря через Припять будет организована переправа-1

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь: 
Даны поручения МЧС и Министерству обороны до завтрашнего утра – до 12 часов организовать переправу – пустить движение автомобильного транспорта. Работают слажено силы и средства Министерства обороны. Спасибо, что они откликнулись оперативно и уже сейчас на походе понтонные сооружения к данному объекту. МЧС же дислоцирует сюда понтоны с Пинска – ширина водной глади составляет 140 метров. 

Утром проехали нормально, а потом узнали, что с мостом проблемы. Жители региона о ситуации в Житковичском районе

Подробности в видеоматериале.

# происшествия # Анатолий Калинин # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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