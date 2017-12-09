Анатолий Калинин: до утра 10 декабря через Припять будет организована переправа

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Даны поручения МЧС и Министерству обороны до завтрашнего утра – до 12 часов организовать переправу – пустить движение автомобильного транспорта. Работают слажено силы и средства Министерства обороны. Спасибо, что они откликнулись оперативно и уже сейчас на походе понтонные сооружения к данному объекту. МЧС же дислоцирует сюда понтоны с Пинска – ширина водной глади составляет 140 метров.

Подробности в видеоматериале.