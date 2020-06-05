В Березинском районе нога 6-летнего мальчика попала под газонокосилку

Новости Беларуси. 4 июня в Березинском районе мальчик был травмирован газонокосилкой.

Как сообщает Следственный комитет, двое детей находились во дворе своего дома и сами включили газонокосилку. Под устройство попала нога 6-летнего ребёнка, он получил травмы.

Родители в это время находились дома, они увидели случившееся и отвезли сына в больницу. Мальчик госпитализирован, его жизнь вне опасности.

Ведётся проверка. Место происшествия осмотрено, опрошены очевидцы, назначена судмедэкспертиза.

Несколько месяцев назад в Березинском районе подросток пострадал из-за игры с огнём.