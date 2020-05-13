Сильный ветер в Могилёвской области повредил дома и деревья. Кадры последствий непогоды

Новости Беларуси. Сильный ветер – порывы достигали 20 метров в секунду – нанес ущерб всей Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода не пощадила ни жилые здания, ни деревья. Ураган повредил кровли почти двух десятков построек. Среди них жилые дома, производственные и хозяйственные помещения. Больше всего пострадали от непогоды Могилев, Горецкий, Могилевский и Шкловский районы.

Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:

Например, на улице Сурганова в Могилеве шесть деревьев упало на проезжую часть дороги. Спасатели Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям оказывали помощь по очистке проезжей части. Всего в Могилевской области повреждены кровли 15 жилых домов, трех хозяйственных построек. Сейчас ведутся восстановительные работы, пострадавших нет.