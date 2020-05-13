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Сильный ветер в Могилёвской области повредил дома и деревья. Кадры последствий непогоды

13 мая 2020 12:06
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Новости Беларуси. Сильный ветер порывы достигали 20 метров в секунду нанес ущерб всей Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер в Могилёвской области повредил дома и деревья. Кадры последствий непогоды-1

Непогода не пощадила ни жилые здания, ни деревья. Ураган повредил кровли почти двух десятков построек. Среди них жилые дома, производственные и хозяйственные помещения. Больше всего пострадали от непогоды Могилев, Горецкий, Могилевский и Шкловский районы.

Сильный ветер в Могилёвской области повредил дома и деревья. Кадры последствий непогоды-4

Инесса Елфимова, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:
Например, на улице Сурганова в Могилеве шесть деревьев упало на проезжую часть дороги. Спасатели Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям оказывали помощь по очистке проезжей части. Всего в Могилевской области повреждены кровли 15 жилых домов, трех хозяйственных построек. Сейчас ведутся восстановительные работы, пострадавших нет.

Сильный ветер в Могилёвской области повредил дома и деревья. Кадры последствий непогоды-7

Сильный ветер в Могилёвской области повредил дома и деревья. Кадры последствий непогоды-9

Шквалистый ветер сносил также дорожные знаки и бигборды. Только на уборку упавших деревьев спасателям пришлось выезжать 9 раз. 

# Погода в Беларуси # происшествия # Инесса Елфимова # Фотофакт

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