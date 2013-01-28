В Жодино мужчина убил двухлетнего ребенка, нанеся несколько ножевых ранений

Новости Беларуси. Жестокое убийство в Жодино Минской области. Убит двухлетний ребенок: малышу перерезали горло. Погибший мальчик был внуком хозяйки дома, в котором и произошла трагедия. Возбуждено уголовное дело. В квартире находились бабушка мальчика и ее сожитель. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они задержаны.

Сообщение об убийстве ребенка поступило в милицию в воскресенье ночью. Родители оставили мальчика на ночь бабушке, проживающей в гражданском браке с мужчиной. Теперь следователи устанавливают обстоятельства и мотивы преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Кузнецов, начальник Жодинского городского отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 139 части 2 пункта 2 – это умышленное убийство заведомо малолетнего. В качестве подозреваемого задержано 2 человека, которые были в квартире, установлено, что никаких посторонних там не было, к убийству причастны именно эти двое людей, но уже степень причастности, степень вины каждого будет установлена в ходе следствия.

Санитары, которые приехали на вызов, обнаружили 53-летнего мужчину, который держал мертвого ребёнка за ножку. Рядом с ним находился топор для рубки мяса и окровавленный нож. Как оказалось, детский плач взбесил кавалера бабушки.

Александр Волчанин, фельдшер жодинской скорой помощи (в интервью «Комсомольской правде»):

Ночью по телефону скорой помощи позвонил мужчина и очень спокойным голосом попросил приехать, так как у него кровотечение. Прибывшая на вызов первая бригада увидела страшную картину: в квартире стоял мужчина в крови с раной на шее, а в руках держал маленького ребенка и бил его головой о пол. Мои коллеги не растерялись, скрутили мужчину, вызвали милицию и нашу бригаду. Я бросился к ребенку, но спасти его было невозможно – у него травма не совместимая с жизнью. Ночью я констатировал смерть.