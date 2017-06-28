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13 лет колонии с конфискацией имущества: приговор мужчине, нападавшему на таксистов в Минске

28 июня 2017 11:43
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Новости Беларуси. 13 лет колонии с конфискацией имущества. Минский городской суд огласил приговор мужчине, нападавшему на столичных таксистов. Он признан виновным сразу по двум статьям уголовного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем защита с таким решением не согласна. Приговор пока не приобрел законную силу и может быть обжалован.

13 лет колонии с конфискацией имущества: приговор мужчине, нападавшему на таксистов в Минске-1

Леонид Ясенович, адвокат обвиняемого:
Покушения на убийство нет, потому что все собранные по делу доказательства, которые были исследованы в рамках уголовного процесса, свидетельствует об обратном отсутствии умысла и лишения жизни человека.

Уроженец Волковыска вышел на большую дорогу в ноябре прошлого года. Он садился в машину, как говорится, «от борта» и просил подвезти его по нужному адресу. Приехав, пассажир нападал на водителей, нанося им удары ножом, и пытался завладеть выручкой. Один из таксистов, несмотря на ранения, смог оказать сопротивление. Вскоре его обидчика задержали.

# происшествия # Убийство

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