13 лет колонии с конфискацией имущества: приговор мужчине, нападавшему на таксистов в Минске

Новости Беларуси. 13 лет колонии с конфискацией имущества. Минский городской суд огласил приговор мужчине, нападавшему на столичных таксистов. Он признан виновным сразу по двум статьям уголовного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем защита с таким решением не согласна. Приговор пока не приобрел законную силу и может быть обжалован.