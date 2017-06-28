Ущерб – 360 тысяч рублей: в Минске раскрыли дело о похищении денег с 600 банковских карт

Новости Беларуси. Дело о похищении денег с 600 банковских карт в Минске раскрыто. В числе подозреваемых – четверо иностранных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следственный комитет выяснил, что в столице они установили на одном из банкоматов оборудование, позволяющее получать всю полную информацию о держателях платежных карт. Затем изготавливали дубликаты для снятия денег. В ходе следствия выяснилось, что в результате пострадало более 600 белорусов, а также граждане других государств.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Что касается суммы причиненного ущерба, то, согласно полученным следователями данным, она составила более 360 тысяч деноминированных белорусских рублей.
В ходе расследования проведено более тысячи следственных действий. Кроме того, были назначены и проведены сложные экспертизы, в том числе портретно-идентификационная, ряд технических экспертиз.
По результатам расследования двум участникам группы предъявлено обвинение. Еще двое объявлены в розыск.