Ущерб – 360 тысяч рублей: в Минске раскрыли дело о похищении денег с 600 банковских карт

Новости Беларуси. Дело о похищении денег с 600 банковских карт в Минске раскрыто. В числе подозреваемых – четверо иностранных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет выяснил, что в столице они установили на одном из банкоматов оборудование, позволяющее получать всю полную информацию о держателях платежных карт. Затем изготавливали дубликаты для снятия денег. В ходе следствия выяснилось, что в результате пострадало более 600 белорусов, а также граждане других государств.