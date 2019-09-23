В Жлобинском районе произошёл наезд на лося. Пострадали два человека

Новости Беларуси. 22 сентября примерно в полшестого вечера в Жлобинском районе автомобиль сбил выбежавшего на дорогу лося.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 49-летний водитель за рулём Rover 620 ехал по трассе Р-149. На 12 км перед машиной появилось дикое животное.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
В результате аварии пострадали водитель и 46-летняя пассажирка. Они госпитализированы в травматологическое отделение. Пострадавшие были пристёгнуты ремнями безопасности.
В начале сентября в Столбцовском районе Skoda сбила лося.
В ДТП пострадал пассажир иномарки – здесь подробности.