В Сморгонском районе мужчина после избиения сожительницей впал в кому

Новости Беларуси. В Сморгонском районе женщина избила мужчину. Пострадавший находится в коме.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, о потерпевшем правоохранителям поступила информация из больницы. Медики пояснили, что к ним в бессознательном состоянии был доставлен 42-летний мужчина.

Сотрудники милиции посетили место жительства пострадавшего. Его сожительница заявила, что накануне мужчина выпивал и вернулся домой уже в таком состоянии. Через день гражданину стало совсем плохо.

Однако правоохранители выяснили, что женщина сказала неправду. Подозреваемая была в гостях вместе с потерпевшим. Когда сожители возвращались домой, между ними возникла ссора. Фигурантка повалила мужчину на землю и несколько раз ударила его ногой по голове.

После этого гражданин самостоятельно вернулся домой, но вскоре его самочувствие сильно ухудшилось. Это заметил сын подозреваемой и вечером следующего дня вызвал скорую.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».

На прошлой неделе в Добруше мужчина хотел помочь человеку и был избит.