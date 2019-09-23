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В Барановичах 13-летний пешеход попал под колёса Volkswagen

23 сентября 2019 12:14
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Новости Беларуси. 22 сентября около половины первого дня в Барановичах произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летний местный житель за рулём Volkswagen Golf ехал по улице Притыцкого. Возле дома №120 перед машиной оказался 13-летний подросток. Наезда избежать не удалось.

Пострадавший с травмами доставлен в больницу. По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Полоцке под колёса автомобиля попали две 15-летние девушки.

Они были доставлены в реанимацию – здесь подробности.

# Авария в Брестской области # происшествия

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