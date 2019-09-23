В Барановичах 13-летний пешеход попал под колёса Volkswagen

Новости Беларуси. 22 сентября около половины первого дня в Барановичах произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 25-летний местный житель за рулём Volkswagen Golf ехал по улице Притыцкого. Возле дома №120 перед машиной оказался 13-летний подросток. Наезда избежать не удалось.

Пострадавший с травмами доставлен в больницу. По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Полоцке под колёса автомобиля попали две 15-летние девушки.