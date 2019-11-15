В Витебске пассажир микроавтобуса задержан за дачу взятки сотрудникам ДПС

Когда проводилась проверка документов у водителя, пассажир авто предложил милиционерам деньги за беспрепятственный проезд с акцизным товаром.

По информации МВД, 15 ноября на Московском проспекте сотрудники ДПС остановили микроавтобус Renault.

Новости Беларуси. В Витебске задержали пассажира автомобиля за дачу взятки.

Мужчина оставил несколько купюр разной валюты у рычага переключения коробки передач. Инспектор предупредил пассажира об уголовной ответственности за дачу взятки, но мужчина не забрал деньги обратно.

Для проведения проверки на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело.