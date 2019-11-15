В Витебске пассажир микроавтобуса задержан за дачу взятки сотрудникам ДПС

Новости Беларуси. В Витебске задержали пассажира автомобиля за дачу взятки.
По информации МВД, 15 ноября на Московском проспекте сотрудники ДПС остановили микроавтобус Renault.
Когда проводилась проверка документов у водителя, пассажир авто предложил милиционерам деньги за беспрепятственный проезд с акцизным товаром.
Мужчина оставил несколько купюр разной валюты у рычага переключения коробки передач. Инспектор предупредил пассажира об уголовной ответственности за дачу взятки, но мужчина не забрал деньги обратно.
Для проведения проверки на место была вызвана следственно-оперативная группа.
Возбуждено уголовное дело.
В начале октября в Лунинецком районе за попытку дачи взятки задержан водитель – здесь подробнее.